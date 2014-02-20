На «Фукусімі» стався витік ста тонн радіоактивної води

Понад 100 тонн високорадіоактивної води просочилося через ринву одного з резервуарів, де зберігається вода, використана для охолодження пошкоджених реакторів на АЕС "Фукусіма-1", повідомляє РИА Новости з посиланням на оператора станції компанія ТЕРСО.

Вміст ізотопів з бета-випромінюванням становить 230 мільйонів бекерелів на літр. Зміст цезію-134 - 3,8 тисячі беккерелів на літр, цезію-137 - 9,3 тисячі беккерелів на літр. Безпечним вважається рівень вмісту в ґрунті до 15 бекерелів на літр для цезію-134, до 25 бекерелів на літр для цезію-137 і до 10 бекерелів на літр для стронцію-90 і інших ізотопів з бета-випромінюванням.

Однією з причин події могло стати те, що резервуар заповнили вщерть радіоактивною водою.

Витоку радіоактивної води з резервуарів аварійної станції відбуваються з серпня минулого року. Проблема постійно накопичується радіоактивної води - одна з найбільш гострих на АЕС "Фукусіма-1". Зараз у підземних приміщеннях та цистернах накопичилося близько 440 тисяч тонн забрудненої води. За оцінками фахівців, в технічному тунелі станції - ще 15 тисяч тонн. Об'єм забрудненої води в підземних приміщеннях постійно зростає за рахунок надходять з височини ґрунтових вод.

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