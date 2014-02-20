В українських підземних сховищах накопичено 11,5 млрд кубометрів газу

В українських підземних сховищах газу за станом на 20 лютого накопичено близько 11,5 млрд кубометрів газу, повідомив в ході селекторної наради в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України міністр Едуард Ставицький.

«В ПСГ станом на сьогоднішній ранок знаходиться 11,5 млрд кубометрів газу», - сказав міністр.

Як передає кореспондент УНІАН, у ході наради, участь у якій взяли керівники підприємств паливно-енергетичного комплексу країни, зазначалося, що система енергопостачання споживачів працює стабільно. Позаштатних ситуацій, за словами керівників підприємств, не зафіксували.

Читайте такожІмпорт російського газу в Україну з початку року скоротився незначноКрім того, у рамках наради було піднято питання оплати решти боргу за спожитий газ між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром». Зокрема, відповідаючи на питання про те, як скоро може бути повернено весь обсяг заборгованості, Ставицький наголосив, що на даний момент переговори про борг тривають. При цьому Ставицький не розкривав ніяких деталей переговорного процесу.

Як повідомляв УНІАН, станом на середину січня в підземних сховищах газу (ПСГ) України перебувало 13,1 млрд кубометрів газу, що було на 5% менше показників у січні 2013 року.

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» 14 лютого погасила борг перед російським газовим монополістом компанією «Газпром» у розмірі 1,471 млрд дол. за природний газ, спожитий у 2013 році і частково у 2014 році.

Загальний борг НАК «Нафтогаз України» за поставлений російський газ у 2013 році та січні 2014 року становить 3,292 млрд дол.

На початку лютого «Нафтогаз» звернувся до підприємств теплокомуненерго з проханням погасити борг у розмірі 27 млрд грн за спожитий газ, в іншому випадку компанія загрожувала блокуванням рахунків злісних неплатників. У середині лютого НАК обмежив постачання блакитного палива в 11 областей України.