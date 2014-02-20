Уряд Вірменії створює комісію для перевірки якості російського газу

Уряд Вірменії створює комісію з вивчення калорійності природного газу, що надходить в країну з Росії. Відповідне доручення дав прем'єр-міністр Вірменії Тигран Саркісян, передає «Газета.Ru».

На урядовому засіданні, що відбулося 20 лютого, було заявлено, що комісія буде створена Міністерством економіки Вірменії, і в неї можуть увійти громадські організації.

Причиною створення комісії є скарги громадян з різних регіонів Вірменії на низьку калорійність газу, який надходить населенню, що може говорити про невідповідність встановленим параметрам. Зокрема, питома теплота згоряння одного кубометра газу, одержуваного Вірменією від «Газпрому», може коливатися від 7,6 тис. до 9,5 тис. ккал.

Газ до Вірменії поставляється тільки з Росії. «Газпром-Вірменія» є оператором поставок газу в країні. Раніше 20% цієї компанії належали уряду, компанія називалася «АрмРосгазпром». 16 січня поточного року на основі укладеної в кінці 2013 року міжурядової угоди між Росією і Вірменією 20% компанії перейшло у власність «Газпрому», у зв'язку з чим була перейменована компанія.