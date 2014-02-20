Грецька Depa чекає знижок від "Газпрому" в найближчі дні
16:48, 20 лютого 2014Енергетика
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Нова ціна буде застосовуватися ретроактивно з червня 2013 року.
Газпром є основним постачальником газу в Грецію
Грецька Depa близька до отримання знижок від Газпрому за раніше поставлений газ.
Про це повідомило журналістам високопоставлене джерело в Міненерго Греції, передає Reuters.
"Ми вважаємо, що угода буде в найближчі кілька днів. Нова ціна буде застосовуватися ретроактивно з червня 2013 року", - сказало джерело.
Газпром не був доступний для негайних коментарів.
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Російський газовий експортер раніше говорив, що не планує нових ретроактивних виплат за паливо, поставлене в 2013-2014 роках.
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