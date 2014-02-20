Грецька Depa чекає знижок від "Газпрому" в найближчі дні

Грецька Depa близька до отримання знижок від Газпрому за раніше поставлений газ.

Про це повідомило журналістам високопоставлене джерело в Міненерго Греції, передає Reuters.

"Ми вважаємо, що угода буде в найближчі кілька днів. Нова ціна буде застосовуватися ретроактивно з червня 2013 року", - сказало джерело.

Газпром не був доступний для негайних коментарів.

Читайте такожЄвропа знайшла альтернативу російському газу - підписано контракт з АзербайджаномГазпром є основним постачальником газу в Грецію, яка просила про зниження діючої ціни на 15-20 відсотків.

Російський газовий експортер раніше говорив, що не планує нових ретроактивних виплат за паливо, поставлене в 2013-2014 роках.