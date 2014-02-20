Єврокомісія звинуватила Ірландію у невиконанні вимог третього енергопакету

Єврокомісія подала до Європейського суду юстиції офіційний позов проти Ірландії за невиконання вимог третього енергопакету в галузі електроенергетики. Про це оголосив 20 лютого офіційний представник Єврокомісії Алехандро Узурун, повідомляє ИТАР-ТАСС.

Єврокомісія вимагає "накласти на Ірландію штраф у розмірі 20 358 євро в день, який повинен стягуватися протягом всього часу до виконання Ірландією європейських норм".

Єврокомісія вважає, що громадянам Ірландії досі не наданий достатній конкурентний рівень вибору постачальників електроенергії, нагадуючи, що цю норму про лібералізацію європейського енергоринку необхідно було виконати ще до березня 2011 року.

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Третій енергопакет ЄС - це блок законодавчих актів, спрямованих на підвищення конкуренції в енергетиці Євросоюзу. Він, зокрема, включає такі заходи як примусове відділення компаній-виробників електроенергії та енергоресурсів від власників і операторів транспортних і розподільних енергосистем (газопроводів, ліній електропередач, розподільчих електромереж).

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У побутовому плані всі країни ЄС з 2011 року були зобов'язані створити на ринку електроенергії конкурентні умови, щоб кожен домовласник мав можливість підписувати контракти з кількома компаніями на вибір про постачання електроенергії. Технічно при цьому електрика, природно, подається однією і тією ж стаціонарною електромережею. В теорії ця система повинна була призвести до зростання конкуренції між виробниками і надання ними вигідніших цін. На практиці ціни на електрику в усіх країнах ЄС з 2011 року продовжували швидко зростати, не в останню чергу через різке збільшення кількості посередників.

Єврокомісія вже веде дев'ять розслідувань про порушення норм третього енергопакету в п'яти країнах ЄС: Литві, Словенії, Естонії, Румунії та Ірландії.