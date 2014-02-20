«Енергоатом» має намір залучити кредит на 40 млн дол.

Про це сказано в повідомленні компанії, оприлюдненому на офіційному порталі «Державні закупівлі».

Кінцевий термін подачі заявок - 24 березня 2014 року.

Як раніше повідомляв УНІАН, у січні 2014 року компанія «Енергоатом» залучила у Державного експортно-імпортного банку України кредит у розмірі 40 млн дол.

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Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.