«Енергоатом» має намір залучити кредит на 40 млн дол.
18:20, 20 лютого 2014Енергетика
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Національна акціонерна енергетична компанія «Енергоатом», що є оператором усіх діючих атомних станцій України, має намір залучити кредитну лінію на 40 млн дол. терміном на 1 рік.
Кінцевий термін подачі заявок - 24 березня 2014 року
Про це сказано в повідомленні компанії, оприлюдненому на офіційному порталі «Державні закупівлі».
Кінцевий термін подачі заявок - 24 березня 2014 року.
Як раніше повідомляв УНІАН, у січні 2014 року компанія «Енергоатом» залучила у Державного експортно-імпортного банку України кредит у розмірі 40 млн дол.
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Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.
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