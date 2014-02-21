Холоди в США продовжують впливати на вартість нафти

Світові ціни на нафту демонструють різноспрямовану динаміку в п'ятницю, WTI дорожчає на суворих погодних умовах у США, повідомляє Прайм.

Ціна квітневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil до 09.00 мск знизилася на 0,01% - до 110,29 долара за барель. Вартість березневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI зросла на 0,04% і склала 102,79 долара за барель.

"Температура в США зараз нижча, ніж звичайно", - цитує Bloomberg головного стратега CMC Markets у Сіднеї Майкл Маккарті, який також зазначає, що ціна бареля нафти WTI складе 103.

Інвестори також звернули увагу на статистику четверга щодо запасів нафти в США. Комерційні запаси нафти в США (виключаючи стратегічні запаси) за тиждень, що завершився 14 лютого, збільшилися на 1 мільйон барелів, до 362,3 мільйона барелів. Запаси бензину збільшилися на 0,3 мільйона барелів, до 233,4 мільйона барелів.