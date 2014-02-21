Дві маловідомі компанії отримали ліцензії на постачання 29 млн кубів газу на рік

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), видала двом маловідомим компаніям - «Харківський енергетичний союз» і «Гранд Оверон» ліцензії на постачання природного газу за нерегульованим тарифом загальним обсягом 29 млн кубометрів на рік.

Відповідне рішення було прийнято на відкритому засіданні НКРЕ у четвер, 20 лютого.

Згідно з прийнятим рішенням, компанія «Харківський енергетичний союз» отримала ліцензію терміном на 5 років з річним обсягом поставок 25 млн кубометрів, а «Гранд Оверон» - 4 млн кубометрів.

Як повідомляв УНІАН, тиждень тому НКРЕ видала маловідомій компанії "Альтаїр-Трейд" ліцензію на поставку природного газу обсягом у 240 млн кубометрів на рік.

Україна у 2013 році скоротила споживання газу порівняно з 2012 роком на 8,1% - до 50,358 млрд кубометрів. Видобуток природного газу в Україні у 2013 році збільшився порівняно з 2012 роком на 1,7% - до 20,4 млрд кубометрів.

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