Україна гарантує безперебійний транзит газу в ЄС

Україна повністю забезпечує виконання взятих на себе зобов'язань щодо безперебійного і безаварійного транзиту природного газу в країни Європейського Союзу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі в.о. віце-прем'єр-міністра Юрія Бойка.

“Україна повністю забезпечує виконання взятих на себе зобов'язань щодо безперебійного і безаварійного транзиту газу і постачання електроенергії кінцевим споживачам в країнах ЄС і Митного союзу”, - сказав Бойко.

«Будь-які політичні проблеми всередині країни не повинні перешкодити виконанню Україною своїх зовнішньоекономічних зобов'язань у сфері енергетики та інших зобов'язань перед міжнародним економічним співтовариством», - підкреслюється в повідомленні.

Також зазначається, що ситуація на ринку палива залишається контрольованою, а запасів бензину і дизельного палива вистачить для забезпечення попиту протягом більше трьох тижнів.