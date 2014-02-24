Ринок нафти почав тиждень зростанням цін

На світових торгах у понеділок, 24 лютого, ціни на нафту ростуть на тлі холодної погоди в США і новин з Лівії.

Ціна квітневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil вже піднялася на 0,15% - до 110,02 долара за барель.

Вартість березневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI збільшилася на 0,27% і склала 102,48 долара за барель, передає Bloomberg.

Як відзначають аналітики, ринки очікують збільшення попиту на паливо у зв'язку з погодними умовами в США. За їх прогнозом, вартість марки WTI може зрости до 103 доларів за барель.

Інвестори також звернули увагу на новини з Лівії, де виробництво нафти знизилося до 231 тисячі барелів у добу після припинення видобутку на родовищі Sharara. Родовище, де щодня видобувалося 340 тисяч барелів нафти, було закрито з 20 лютого.