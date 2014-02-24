«Київобленерго» має намір залучити кредит на 118,5 млн грн

Енергопостачальна компанія «Київобленерго», підконтрольна власникові низки обленерго компанії VS Energy, за результатами тендерних торгів відібрала «Альфа-Банк» для надання кредиту на суму 118,5 млн грн, йдеться в повідомленні компанії на сайті «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, компанія має намір залучити кредитні кошти на термін до 31 грудня 2018 року.

Водночас у тендерній документації компанія не називає цілей залучення позикових засобів.

Кінцевий термін підписання договору - 21 березня 2014 року.

Як повідомляв УНІАН, «Київобленерго» за січень-вересень 2013 року скоротило чистий прибуток в порівнянні з аналогічним періодом 2012 року на 40% - до 98,763 млн грн з 163,506 млн грн.

На початку лютого 2013 року американська корпорація AES погодилася продати 89,12% акцій «AES Київобленерго» та 84,56% акцій «AES Рівнеобленерго» компанії VS Energy International. У результаті продажу цих пакетів корпорація AES виручила 113 млн дол.

Довідка УНІАН. «Київобленерго» експлуатує розподільні електричні мережі, розташовані на території Київської області (за винятком столиці), і поставляє електроенергію споживачам регіону.

Групу VS Energy контролює російський бізнесмен Олександр Бабаков.

VS Energy експлуатує ряд обласних енергопостачальних підприємств в Україні, зокрема «Чернівціобленерго», «Херсонобленерго», «Севастопольенерго», «Миколаївобленерго», «Закарпаттяобленерго».

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