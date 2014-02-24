Компанія Курченка заявляє, що працює у штатному режимі

Група компаній ВЕТЕК, контрольована бізнесменом Сергієм Курченком, незважаючи на складну політичну та економічну ситуацію в Україні, заявляє про штатний режим роботи всіх своїх підприємств.

«ГК ВЕТЕК інформує, що, незважаючи на складну політичну та економічну ситуацію в Україні, підприємства групи працюють в штатному режимі і виконують всі взяті на себе зобов'язання за внутрішніми та міжнародними контрактами», - йдеться в повідомленні прес-служби компанії.

«Зокрема, Одеський НПЗ продовжує переробку нафти і здійснює поставку нафтопродуктів як внутрішнім, так і зовнішнім контрагентам», - підкреслюється в повідомленні.

Прес-служба не повідомляє про місце перебування власника компанії Сергія Курченка.

УНІАН не вдалося зв'язатися з представниками компанії для уточнення інформації.

Раніше ЗМІ повідомили про втечу Курченка спочатку в Білорусь, а потім у Росію.

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Довідка УНІАН. ВЕТЕК раніше вела свою діяльність під брендом «Група компаній «Газ Україна», яку ЗМІ пов'язували з махінаціями на ринку нафтопродуктів. Напередодні заяви про купівлю Одеського НПЗ група компаній «Газ Україна», яка є одним з великих гравців на ринку скрапленого газу України, заявила про консолідацію своїх активів під новим брендом - «Східно-європейська паливно-енергетична компанія» (ВЕТЕК).