Росія пообіцяла виконувати газові контракти з Україною

«Ті угоди, які носять юридично зобов'язуючий характер, будуть виконуватися. Ми співпрацюємо не з конкретним набором людей, не з конкретними персоналіями, це міждержавні відносини. Ми сусіди, близькі держави і нам одне від одного нікуди не піти», - сказав Медведєв, передає РИА Новости.

Він зазначив, що все, що було підписано, має виконуватися. «Але питання в тому, що у всіх рішень, які були прийняті, є конкретні терміни, і вже окреме питання, що буде відбуватися в газовій сфері після закінчення строків у газовому співробітництві, на які ті чи інші знижки даються. Це те питання, яке має бути обговорено з керівництвом українських компаній та урядом, якщо вона там з'явиться», - зазначив прем'єр.