В Україні реалізація нафтопродуктів і газу через АЗС скоротилася на 16%

В Україні реалізація світлих нафтопродуктів та скрапленого газу для автомобілів через мережу АЗС, яка налічує 7 771 одиницю, в січні 2014 року в грошовому виразі скоротилася на 16% і склала 5,136 млрд грн проти 6,123 млрд грн у грудні 2013 року, повідомила Державна служба статистики.

У січні через мережу АЗС було продано 220,4 тис. тонн бензину на 3,137 млрд грн, що на 6,9% більше, ніж у січні 2013 року; 134,6 тис. тонн дизельного пального на 1,545 млрд грн, що на 6,1% більше, ніж у січні 2013 року; 32,3 тис. тонн скрапленого газу на 0,364 млрд грн (на 26,2% більше); 8,8 тис. тонн стисненого газу на 0,09 млрд грн (на 13,3% менше).

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Як повідомляв УНІАН, в Україні реалізація світлих нафтопродуктів та скрапленого газу для автомобілів через мережу АЗС, яка налічує 7 833 одиниці, в грудні 2013 року в грошовому виразі скоротилася на 4,8% і склала 6,123 млрд грн проти 6,432 млрд грн у листопаді 2013 року.

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