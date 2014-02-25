Ціна нафти марки WTI продовжує зростати, марки Brent - знижується

На світових торгах у вівторок, 25 лютого, ціни на нафту змінилися різноспрямовано на тлі очікування статистики щодо запасів палива в США.

Ціна квітневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil вже знизилася на 0,14% - до 110,49 долара за барель.

Вартість березневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI збільшилася на 0,22% і склала 102,42 долара за барель, передає Bloomberg.

Пізніше у вівторок Американський інститут нафти опублікує статистику щодо тижневих запасів нафти в країні. Аналітики вважають, що запаси знизилися на 1,5 мільйона барелів - зниження відбувається протягом сьомого тижня поспіль.

Зниження запасів пов'язано з холодною погодою в США, яка підтримує попит на енергоносії.