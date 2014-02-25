Велика Британія презентувала нові проекти з видобутку нафти і газу в Північному морі

Велика Британія має намір збільшити видобуток нафти і газу в Північному морі, передає «Газета.Ru» з посиланням на The Guardian.

Нові проекти, спрямовані на підвищення ефективності видобутку нафти і газу в Північному морі і розвиток низьковуглеродної енергетики, були представлені на засіданні Кабінету міністрів Великої Британії в Шотландії.

Міністр енергетики Великої Британії Ед Дейві заявив, що реалізація нових програм може призвести до збільшення виробництва нафти і газу в Північному морі до 4 млрд барелів і більше $333 млрд протягом найближчих 20 років.

Комі того, Ед Дейві повідомив про виділення газової електростанції компанії Shell в Пітерхеде понад $83 млн на установку нового обладнання для зниження рівня викиду вуглецю. Станція стане першою в світі використовувати нову технологію, що дозволяє поглинати 1 млн вуглецю на рік.