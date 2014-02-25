«Нафтогаз» виплатив «Газпрому» $1,68 млрд боргу

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» виплатила російському газовому монополісту «Газпрому» 1,68 млрд дол. із загального боргу за спожитий газ у 3,3 млрд дол., сформованого в 2013 і частково в 2014 році.

Про це повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький в інтерв'ю Комерсант-Україна.

«Станом на вчора з 3,3 млрд дол. ми заплатили 1,68 млрд дол.», - сказав міністр.

За його словами, повністю погасити заборгованість заважає складність з платежами житлово-комунального господарства. «Вони не витримують жодної критики, про що я неодноразово заявляв на засіданні Кабміну. Практично платежі за газ з боку теплокомуненерго зупинені. Питання навіть не в політичній ситуації в країні, а в тому, що представники ЖКГ у своїх муніципалітетах абсолютно розпустилися і вже півтора року просто не хочуть взимку платити за газ. Хоча гроші на інші витрати у них знаходяться. Тепло в будинках, звичайно, є, але гроші за споживаний газ нам не виплачують. Це необхідно змінити», - наголосив міністр.

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За словами Ставицького, виправити ситуацію може теплоенергетичний ринок, коли «тепло продаватиметься за ринковими цінами, на тих умовах, як це відбувається в країнах Євросоюзу».

«У Європі немає поняття "кубічні метри", немає поняття "кіловат-година". Все приведено до однієї одиниці - кілоджоуль, тобто до ціни енергії. І нам треба переходити до цієї системи», - сказав Ставицький.

Як повідомляв УНІАН, НАК «Нафтогаз України» 14 лютого погасила борг перед російським газовим монополістом компанією «Газпром» у розмірі 1,471 млрд дол. за природний газ, спожитий у 2013 році і частково у 2014 році. На початку лютого «Нафтогаз» звернувся до підприємств теплокомуненерго з проханням погасити борг у розмірі 27 млрд грн за спожитий газ, інакше компанія загрожувала блокуванням рахунків злісних неплатників. У середині лютого НАК обмежив поставки блакитного палива в 11 областей України.