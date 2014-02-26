Статдані зі США знизили ціни на нафту

На світових торгах в середу, 26 лютого, ціни на нафту знижуються після публікації статистики щодо запасів палива в США.

Ціна квітневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil вже знизилася на 0,08% - до 109,42 долара за барель.

Вартість березневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI зменшилася на 0,14% і склала 101,69 долара за барель, передає Bloomberg.

Як повідомив API, запаси нафти в США за тиждень, що завершився 21 лютого, зросли на 822 тисячі барелів. Аналітики прогнозували зростання запасів на 1,5 мільйона барелів.

Нафта дорожчала декілька торгових сесій поспіль на тлі холодної погоди в США.