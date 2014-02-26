Статдані зі США знизили ціни на нафту
08:47, 26 лютого 2014Енергетика
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Нафта дешевшає на тлі статданих зі США по запасах палива
Нафта дешевшає на тлі статданих зі США по запасах палива / comments.ua
На світових торгах в середу, 26 лютого, ціни на нафту знижуються після публікації статистики щодо запасів палива в США.
Ціна квітневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil вже знизилася на 0,08% - до 109,42 долара за барель.
Вартість березневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI зменшилася на 0,14% і склала 101,69 долара за барель, передає Bloomberg.
Як повідомив API, запаси нафти в США за тиждень, що завершився 21 лютого, зросли на 822 тисячі барелів. Аналітики прогнозували зростання запасів на 1,5 мільйона барелів.
Нафта дорожчала декілька торгових сесій поспіль на тлі холодної погоди в США.
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