"Газпром" знизив ціну на газ для Греції

Грецька газова компанія DEPA і російський "Газпром" підписали в середу угоду про зниження ціни на газ на 15%, угода про знижки буде мати зворотну силу і застосовуватися до постачань з 1 липня 2013 року, повідомило у вівторок ввечері грецьке міністерство охорони навколишнього середовища, енергетики та зміни клімату, передає РИА Новости.

"Нова ціна передбачає знижку в 15% порівняно з чинною на сьогоднішній день ціною і ставить Грецію в середині європейського континенту. Це найнижча ціна в порівнянні з сусідніми країнами в тому, що стосується довгострокових контрактів з "Газпромом". Крім того, нова ціна нижче, ніж переважаючі ціни на скраплений природний газ. Нова ціна має зворотну силу - згідно з угодою - з 1 липня 2013 року, що означає знижки для всіх споживачів газу (промислових і побутових)", - йдеться в заяві міністерства.

Нова ціна визначається в рамках міждержавної угоди, що діє до 2016 року, з продовженням її на десять років. Крім цього, існує можливість через два роки двічі провести переговори щодо перегляду ціни.

Грецьке Міненерго повідомило також, що угода передбачає зниження річного контрактного обсягу take-or-pay ("бери або плати"), однак не назвало цифр.

У заяві наголошується, що успішні переговори допоможуть економіці Греції, зроблять більш доступним опалення, знизять витрати на енергоносії для промисловості і зменшать вартість електроенергії.

Останнім часом споживання газу впало в Греції через рецесі.ю. Зокрема, якщо у 2011 році "Газпром" поставив в цю країну більше 2,9 мільярда кубометрів, то в 2012 році - близько 2,3 мільярда.

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