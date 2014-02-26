Україна скоротила закупівлю російського газу майже в три рази

Обсяги закупівель газу Україною у Росії 24 лютого скоротилися з 147 млн кубометрів до 28 млн кубометрів газу на добу, повідомило вчора джерело Reuters в газовій галузі. Як підтвердив Комерсант-Україна в. о. міністра енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький, Україна знизила закупівлю газу в Росії у зв'язку зі скороченням споживання палива в країні, що сталося внаслідок теплої погоди в кінці лютого. "У ситуації, коли у нас є труднощі зі збором грошей з ринку, а також значна заборгованість за газ перед Росією минулих періодів, ми вирішили купувати менше палива",- повідомив він.

Раніше в Міненерго заявляли, що Україна винна Росії ще близько $1,62 млрд. Там повідомили, що практично платежі за газ з боку теплокомуненерго зупинені. Представники ЖКГ у своїх муніципалітетах вже півтора року не платять за газ, зазначили в міністерстві.

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Офіційно російський "Газпром" відмовився від коментарів. Проте джерело в компанії уточнило, що скорочення споживання газу не відповідає раніше досягнутим домовленостям з Україною про зростання закупівель за підсумками року до 35-40 млрд кубометрів. Співрозмовник у "Газпромі" зазначив, що експорт газу в Євросоюз зберігається "в повному обсязі" і не страждає від загострення політичної ситуації в Україні.

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Джерело "Ъ" в Національній комісії, що здійснює держрегулювання електроенергетики (НКРЕ) вчора заявило, що скорочення обсягу закупівель дешевого газу в разі підвищення цін на нього в II кварталі негативно позначиться на цінах на газ. "В цьому випадку вартість палива може бути піднята вже в кінці квітня-початку травня",- зазначив співрозмовник. Раніше в НКРЕ заявляли, що Україна збереже низькі ціни на газ ще як мінімум у найближчі півроку, оскільки в I кварталі накопичить значні обсяги дешевого газу.

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Нагадаємо, наприкінці минулого року НАК "Нафтогаз України" і "Газпром" підписали додаткову угоду до договору 2009 року про те, що вартість газу для України в I кварталі складе $268,5 за тис. кубометрів. Ціна не буде залежати від нафтових котирувань, як було досі. А поправочні коефіцієнти будуть змінюватися щокварталу. Якщо сторони "з якої-небудь причини" не підпишуть доповнення до контракту до 10 числа першого місяця кварталу поставки, ціна автоматично буде визначатися згідно з основним контрактом, тобто зросте до $390-410 за тис. кубометрів.