Аргентина заплатить іспанській Repsol $6 млрд за націоналізацію «дочки»

Іспанська нафтогазова компанія Repsol і уряд Аргентини досягли угоди за обсягом компенсацій за націоналізацію у 2012 році 51% акцій нафтогазової корпорації YPF, повідомляється в прес-релізі Repsol, передає Прайм.

Аргентинська влада передасть Repsol основний пакет доларових облігацій на 5 мільярдів доларів і додатковий пакет паперів номінальною вартістю 1 мільярд доларів. Кінцева ринкова вартість всіх облігацій після коригувань може виявитися не менш ніж 4,67 мільярда доларів, але не більше 6 мільярдів. "Ринкова вартість буде вирахувана за оцінками міжнародних фінансових інститутів", - йдеться в повідомленні.

Repsol отримає право продати облігації. Однак, якщо виручена сума перевищить п'ять мільярдів доларів (за винятком купонних виплат), залишки будуть повернуті аргентинського уряду.

Якщо борг буде реструктуровано або Repsol не буде вчасно отримувати платежі, що погашають облігації, іспанська компанія отримає право прискорити виплати і звернутися в Комісію ООН з міжнародного торгового права (UNCITRAL). Repsol також підпише угоди з YPF, що передбачають відмову від юридичних претензій сторін.

Угода повинна отримати схвалення річних зборів акціонерів Repsol і аргентинського парламенту.

Repsol YPF була найбільшою недержавною нафтогазовою компанією в Латинській Америці, входила в десятку провідних нафтогазових корпорацій світу. Вона була утворена в 1999 році шляхом злиття аргентинської іспанської Repsol YPF і S.A. Іспанці володіли 57,4% акцій корпорації. Проте пізніше аргентинська влада націоналізувала аргентинську частину активів компанії.

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