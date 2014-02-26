Україна повністю забезпечує транзит російського газу до Європи

«Газотранспортна система України працює надійно і виконує всі покладені на неї функції, зокрема забезпечується безперебійне транспортування природного газу вітчизняним споживачам, своєчасно і в повному обсязі виконуються заявки ВАТ «Газпром» щодо транзиту природного газу до країн Європи», - йдеться у повідомленні національного оператора газотранспортної системи «Укртрансгаз».

За даними компанії, з початку року, станом на 24 лютого, до країн Західної Європи поставлено 12,2 млрд куб. м природного газу.

«За звітний період із підземних сховищ було відібрано 5,4 млрд куб. м природного газу, що на 3,6%, або 200 млн куб. м менше, ніж за аналогічний період минулого року», - зазначається у повідомленні.

Раніше агентство Reuters повідомило, що Україна, яка пережила минулого тижня криваву розв'язку політичної кризи, 24 лютого знизила закупівлю газу в Росії до 28 млн куб. м на добу з 147 млн куб. на в добу на 1 лютого.

Як повідомляв УНІАН, обсяг газу, який транспортувався через Україну до європейських країн, у січні 2014 року збільшився на 5,3% порівняно із січнем 2013 року - до 7,4 млрд куб. м.

Транзит російського газу через територію України в січні-лютому 2013 року скоротився на 24,3% порівняно з аналогічним періодом 2012 року - до 13,434 млрд куб. м.

Довідка УНІАН. Транзит газу територією України здійснює дочірня компанія НАК «Нафтогаз України» - «Укртрансгаз», що є оператором національної газотранспортної системи. Компанія експлуатує 37,1 тис. км магістральних газопроводів і газопроводів-відведень.

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