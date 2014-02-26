Група ВЕТЕК звільнила гендиректора Одеського НПЗ
ВЕТЕК призначила виконавчим директором Одеського НПЗ Сергія Кузнєцова терміном на три роки
Група компаній ВЕТЕК, контрольована бізнесменом Сергієм Курченком, яка володіє Одеським нафтопереробним заводом, звільнила генерального директора цього підприємства - Валерія Чахеєва.
Про це повідомляє Одеський НПЗ в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.
Згідно з повідомленням, Чахеєв обіймав посаду гендиректора з лютого 2011 року. На його місце ніхто не призначений.
Водночас, ВЕТЕК призначила виконавчим директором Одеського НПЗ Сергія Кузнєцова терміном на три роки.
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Як повідомляв УНІАН, Одеський НПЗ в жовтні 2013 року відновив роботу після дворічного простою.
У липні 2013 року кіпрська компанія Empson, що входить в групу ВЕТЕК, сконцентрувала 99,6% акцій Одеського нафтопереробного заводу, який простоює з жовтня 2010 року за ініціативою колишнього власника - компанії «Лукойл».
ВЕТЕК раніше вела свою діяльність під брендом «Група компаній «Газ Україна». Напередодні заяви про купівлю Одеського НПЗ група компаній «Газ Україна», яка є одним з великих гравців на ринку скрапленого газу України, заявила про консолідацію своїх активів під новим брендом - «Східно-європейська паливно-енергетична компанія» (ВЕТЕК).
Довідка УНІАН. Одеський нафтопереробний завод здатний щорічно переробляти 2,8 млн тонн нафти. Завод належав «Лукойлу» з 2000 року.
«Східно-європейська паливно-енергетична компанія» (ВЕТЕК) об'єднує енергетичні активи бізнесмена Сергія Курченка. У неї входять структури, які здійснюють реалізацію скрапленого газу, нафтопродуктів, природного газу, мережі АЗС і АГНКС та інші профільні активи в Україні та ряді інших країн.