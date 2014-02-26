Група ВЕТЕК звільнила гендиректора Одеського НПЗ

Група компаній ВЕТЕК, контрольована бізнесменом Сергієм Курченком, яка володіє Одеським нафтопереробним заводом, звільнила генерального директора цього підприємства - Валерія Чахеєва.

Про це повідомляє Одеський НПЗ в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, Чахеєв обіймав посаду гендиректора з лютого 2011 року. На його місце ніхто не призначений.

Водночас, ВЕТЕК призначила виконавчим директором Одеського НПЗ Сергія Кузнєцова терміном на три роки.

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Як повідомляв УНІАН, Одеський НПЗ в жовтні 2013 року відновив роботу після дворічного простою.

У липні 2013 року кіпрська компанія Empson, що входить в групу ВЕТЕК, сконцентрувала 99,6% акцій Одеського нафтопереробного заводу, який простоює з жовтня 2010 року за ініціативою колишнього власника - компанії «Лукойл».

ВЕТЕК раніше вела свою діяльність під брендом «Група компаній «Газ Україна». Напередодні заяви про купівлю Одеського НПЗ група компаній «Газ Україна», яка є одним з великих гравців на ринку скрапленого газу України, заявила про консолідацію своїх активів під новим брендом - «Східно-європейська паливно-енергетична компанія» (ВЕТЕК).

Довідка УНІАН. Одеський нафтопереробний завод здатний щорічно переробляти 2,8 млн тонн нафти. Завод належав «Лукойлу» з 2000 року.

«Східно-європейська паливно-енергетична компанія» (ВЕТЕК) об'єднує енергетичні активи бізнесмена Сергія Курченка. У неї входять структури, які здійснюють реалізацію скрапленого газу, нафтопродуктів, природного газу, мережі АЗС і АГНКС та інші профільні активи в Україні та ряді інших країн.