Україна за місяць збільшила транзит нафти в ЄС на 5%

Транзит нафти до країн Євросоюзу (Словаччини, Угорщини, Чехії) через нафтопровідну систему України у січні 2014 року становив 1,319 млн тонн, що на 4,8% більше, ніж у січні 2013 року.

Про це повідомляється у звіті, розміщеному на сайті Міністерства енергетики і вугільної промисловості України.

Як повідомляв УНІАН, Україна розраховує за підсумками 2014 року зберегти обсяги транзиту нафти до країн Європейського Союзу на рівні 2013 року.

За даними Міністерства енергетики і вугільної промисловості, транзит нафти до країн Євросоюзу (Словаччини, Угорщини, Чехії) через нафтопровідну систему України в 2013 році становив 15,577 млн тонн, що на 7% більше, ніж за 2012 рік.

Довідка УНІАН. Нафтотранспортна система України знаходиться в експлуатації держкомпанії «Укртранснафта» (входить до структури НАК «Нафтогаз України») і включає 18 нафтопроводів загальною довжиною 4569 км, 51 нафтоперекачувальну станцію (НПС), 11 резервуарних парків загальною місткістю 1010 тис. кубометрів. Роботу НПС забезпечують 176 насосних агрегатів загальною потужністю електродвигунів 356,9 тис. кВт.

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