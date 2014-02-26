Споживання бензину в Україні збільшилося на 13%

Україна в січні 2014 року збільшила споживання бензину порівняно з січнем 2013 року на 13,2% - до 299,4 тис. тонн, йдеться в повідомленні Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

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Згідно з повідомленням, споживання дизельного пального в січні цього року збільшилося порівняно з січнем минулого року на 14,6% - до 380,4 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, в Україні реалізація світлих нафтопродуктів і скрапленого газу для автомобілів через мережу АЗС, яка налічує 7 771 одиницю, в січні 2014 року в грошовому виразі скоротилася на 16% і становила 5,136 млрд грн проти 6,123 млрд грн у грудні 2013 року.