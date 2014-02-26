Українські НПЗ збільшили переробку нафти на 56%

Україна в січні 2014 року збільшила імпорт нафти порівняно з січнем 2013 року на 0,7% - до 85 тис. тонн, йдеться в повідомленні Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

Згідно з повідомленням, поставки нафти (власного видобутку та імпорт) на нафтопереробні заводи України за січень 2014 року збільшилися порівняно з січнем 2013 року на 2,3% - до 292,6 тис. тонн.

Переробка нафтової сировини на вітчизняних НПЗ і Шебелинському ГПЗ у січні 2014 року збільшилася порівняно з січнем 2013 року на 55,8% - до 390,4 тис. тонн.

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Як повідомляв УНІАН, Україна в 2013 році скоротила імпорт нафти порівняно з 2012 роком у 2,3 раза - до 659,1 тис. тонн.

Переробка нафтової сировини на вітчизняних НПЗ і Шебелинському ГПЗ у 2013 році скоротилася порівняно з 2012 роком на 26,1% - до 3,377 млн тонн.