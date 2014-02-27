Нафта дешевшає на тлі даних про запаси в США

Світові ціни на нафту демонструють негативну динаміку в четвер на тлі публікації даних Міненерго США про запаси "чорного золота" в країні, повідомляє Прайм.

Ціна квітневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil на 09.12 мск знизилася на 0,2% - до 109,3 долара за барель. Вартість березневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI зменшилася на 0,26% і становить 102,32 долара за барель.

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Комерційні запаси нафти в США за минулий тиждень збільшилися на 0,1 мільйона барелів, або менш ніж на 0,1% - до 362,4 мільйона барелів. Аналітики вважали, що запаси нафти зростуть на 1,24 мільйона барелів.

При цьому загальні запаси бензину зменшилися на 2,8 мільйона барелів, або на 1,2%, і становлять 230,6 мільйона барелів. Запаси дистилятів зросли на 0,3 мільйона барелів, або на 0,3% - до 113,1 мільйона барелів.