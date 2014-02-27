«Нафтогазвидобування» ввела в експлуатацію нову свердловину на Полтавщині

Найбільша в Україні приватна газодобувна компанія «Нафтогазвидобування», підконтрольна енергохолдингу ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова, ввела в експлуатацію свердловину №8 на Семеренківському газоконденсатному родовищі в Полтавській області. «Добовий видобуток природного газу на новій свердловині становить 170 тис. куб м, газового конденсату - 5 т. Інвестиції в її буріння та облаштування склали понад 100 млн грн», - йдеться в повідомленні ДТЕК.

Згідно з повідомленням, глибина нової свердловини - 5,6 тис. м.

«Зараз вона підключена до Семиренківської установки комплексної підготовки газу і конденсату (УКПГ). В майбутньому свердловину переведуть на Олефіровську УКПГ, будівництво якої компанія планує завершити в першому півріччі 2014 р.», - наголошується в повідомленні.

Також у компанії повідомили, що після запуску в експлуатацію свердловини №8 загальна кількість експлуатованих «Нафтогазвидобуванням» свердловин досягла одинадцяти. Добовий видобуток природного газу компанією зріс до 1,87 млн куб. м з 1,7 млн куб. м, газового конденсату - до 67 тонн з 62 тонн.

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Довідка УНІАН. Компанія «Нафтогазвидобування» - найбільша приватна газодобувна компанія в Україні. Основний акціонер - енергетичний холдинг ДТЕК. За інформацією українських ЗМІ, великими акціонерами підприємства є народні депутати Нестор Шуфрич та Микола Рудьковський, які представляють Партію регіонів.

Компанія розробляє ліцензійні ділянки на двох родовищах у Полтавській області - Семиренківській та Мачухській. Доведені запаси природного газу становлять 20 млрд куб. м, газового конденсату - 2 млн тонн.

Станом на лютий 2014 року «Нафтогазвидобування» експлуатує 10 свердловин.

Обсяг видобутку природного газу за підсумками 2013 року склав 506 млн куб. м, газового конденсату - 20 тис. тонн. У 2012 році компанія видобула 645,227 млн куб. м газу, що на 16,6% менше, ніж у 2011 році.