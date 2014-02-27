Міненерговугілля не виключає підвищення тарифів на газ

Міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Продан допускає підвищення тарифів на газ для населення після переговорів з МВФ про виділення Україні фінансової допомоги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив перед засіданням уряду.

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"Якщо ви слухали сьогодні прем'єр-міністра, він сказав, що ми проводитимемо непопулярні реформи", - сказав він.

За словами Продана, зокрема планується підвищення тарифів.

"Реагувати на вимоги МВФ щодо підвищення (тарифів)... але це ми будемо після домовленостей певним графіком", - сказав міністр.





