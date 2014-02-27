Білорусь з 1 березня знижує експортні мита на нафту і нафтопродукти, йдеться в постанові ради міністрів республіки №168, передає РИА Новости.

Згідно з постановою, експортне мито на нафту знижується з 386,3 до 384,4 долара за одну тонну. Мито на бензин знижено з 347,6 до 345,9 долара за тонну.

Мито на легкі, середні дистиляти, паливо дизельне зменшується з 254,9 до 253,7 долара за тонну. Аналогічне мито встановлено на бензол, толуол, ксилоли, мазут, мастильні масла, відпрацьовані нафтопродукти, вазелін і парафін, а також нафтовий кокс (крім кальцинованого) і нафтовий бітум.

Мито на скраплені вуглеводневі гази зменшено з 196,5 до 169,1 долара за тонну.

Білорусь з 1 жовтня 2011 року слідом за Росією здійснює розрахунок експортних мит на нафту і нафтопродукти за формулою "60/66". Мова йде про продукцію, що вивозиться з країни за межі території Митного союзу. Формула розрахунку передбачає, що ставка експортних мит на світлі і темні нафтопродукти уніфікується і розраховується з коефіцієнтом 0,66 від ставки мита на нафту.

З 2011 року Білорусь імпортує російську нафту безмитно, але перераховує в бюджет Росії вивізні мита на нафтопродукти, вироблені з цієї нафти. У 2012 році Білорусь перерахувала в бюджет Росії 3,8 мільярда доларів вивізних митних зборів на нафтопродукти, одержані з російської нафти.