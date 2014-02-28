Нафта дешевшає на очікуваннях зниження попиту в США

Світові ціни на нафту демонструють негативну динаміку в п'ятницю на тлі очікувань зниження попиту на енергоносії у зв'язку з поліпшенням погодних умов у США, свідчать дані торгів, передає Прайм.

Ціна квітневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil знизилася на 0,14% - до 108,81 долара за барель. Вартість березневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI зменшилася на 0,6% і склала 101,97 долара за барель.

"З поліпшенням погодних умов (у США - ред.) ми, ймовірно, побачимо зниження попиту на нафту, що чинитиме тиск на ціни", - сказав агентству Рейтер інвестиційний аналітик Phillip Futures Чи Тат Тан.

Він також зазначив, що вартість нафти марки Brent підтримується геополітичною напруженістю в Лівії та Південному Судані.

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