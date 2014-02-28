«Донецькоблгаз» за рік збільшив збиток у 80 разів

Підприємство газопостачання та газифікації «Донецькоблгаз» в 2013 році збільшило чистий збиток у 80 разів - до 72,6 млн грн з 0,9 млн грн в 2012 році.

Про це повідомляє підприємство в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

При цьому показник виручки за звітний період не вказується.

Згідно з повідомленням, загальна кількість активів підприємства в 2013 році порівняно з 2012 роком знизилася на 10% - до 615,5 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна України 30 січня прийняв рішення виставити на продаж у поточному році держпакети акцій 39 газопостачальних і розподільчих підприємств.

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Зокрема, на приватизаційних конкурсах планується виставити контрольні пакети по 51% акцій "Кіровоград-" і "Черкасигаз", а також 38,28% "Донецькоблгазу", а також 36 блокуючих по 25% пакетів акцій міських газопостачальних компаній.

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Довідка УНІАН. «Донецькоблгаз» займається транспортуванням газу розподільними трубопроводами, а також продає газ населенню і бюджетним установам в Донецькій області.

38,27% акцій «Донецькоблгаз» належать НАК «Нафтогаз України», і за 24,95% акцій компаній «Велични здобуття» і «Омрияный добробут», обидва підприємства зареєстровані у Харкові.