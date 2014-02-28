Яценюк припускає підвищення тарифів на газ для населення

12:27, 28 лютого 2014
Енергетика
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Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк не виключає підвищення тарифів на газ для населення в рамках виконання програми реформ, пропонованих зокрема Міжнародним валютним фондом. 

Кабинет министров готов к принятию непопулярных мер


Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк заявив після закінчення брифінгу в Національному банку України. 

«Так, це підвищення тарифів, це стосується субсидій, це стосується соціальних програм», - сказав Яценюк, ще раз звернувши увагу, що його Кабінет міністрів готовий до вживання непопулярних заходів, спрямованих на подолання кризових явищ в економіці України. 

Раніше глава уряду заявив, що Міністерство фінансів України напрацьовує механізм швидкого отримання фінансової допомоги Україні, щоб в короткостроковій перспективі країна одержала додаткову валюту для збільшення рівня золотовалютних резервів і стабілізації ситуації. 

Як повідомляв УНІАН, про можливе підвищення тарифів на газ для населення також заявив міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Продан.

Підвищення тарифів на газ для населення є одним з пунктів реформи НАК «Нафтогаз України» для збалансування бюджету компанії, а також для стабілізації розрахунків за енергоресурси. Реформа в енергосекторі України впродовж декількох років є умовою виконання програми співробітництва з Міжнародним валютним фондом.

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