"РГК Трейдинг" дозволили збільшити річний обсяг поставок газу більш ніж у 7 разів

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики (НКРЕ) дозволила маловідомій компанії "РГК Трейдинг" збільшити річний обсяг постачання природного газу більш ніж у 7 разів - до 3 млрд кубометрів з 0,4 млрд кубометрів палива.

Відповідне рішення було прийнято на відкритому засіданні НКРЕ 27 лютого.

Як зазначили УНІАН у компанії, основними клієнтами «РГК Трейдинг» є хімічні підприємства України.

«Ми збільшили обсяг, щоб потім не бігати. Якщо подивитися по нашій структурі, ми поставляємо хімічним підприємствам. Зокрема, Одеському припортовому заводу», - сказав УНІАН директор «РГК Трейдинг» Артем Компан.

Компан відмовився назвати кінцевого бенефіціара «РГК Трейдинг», зазначивши лише, що є «найманим директором».

Згідно з єдиним реєстром юридичних осіб, офіс компанії «РГК Трейдинг» розташований за адресою м. Київ, вул. Мечникова 2а, 21 поверх бізнес-центру «Парус».

Водночас, в БЦ «Парус» УНІАН повідомили, що 21 поверх також орендує ТОВ «Регіональна газова компанія», яку ЗМІ пов'язують з великим українським бізнесменом Дмитром Фірташем.

Довідка УНІАН. Згідно з єдиним реєстром юридичних осіб, засновником «РГК Трейдінг» є кіпрська компанія Т.G.I. GAS HOLDINGS LIMITED. Статутний капітал «РГК Тейдинг» становить 1 млн грн.

Україна в 2013 році скоротила споживання газу порівняно з 2012 роком на 8,1% - до 50,358 млрд кубометрів.