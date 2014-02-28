ЄС готовий надати Україні кошти на модернізацію ГТС

Євросоюз готовий надати Україні фінансову допомогу на модернізацію газотранспортної системи (ГТС), заявив єврокомісар з енергетики Гюнтер Еттінгер.

"Ми готові допомогти в капітальному ремонті газопровідної мережі України. На це потрібна сума в кілька сотень мільйонів євро", - сказав Еттінгер в інтерв'ю німецькому журналу Focus, передає ПРАЙМ.

За його словами, для виділення коштів ЄС може скористатися коштами міжнародних фінансових організацій, таких як Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР).