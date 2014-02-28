ЄС готовий надати Україні кошти на модернізацію ГТС
13:07, 28 лютого 2014Енергетика
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Євросоюз оцінює фінансування модернізації української ГТС в кілька сотень мільйонів євро.
ЄС готовий виділити кошти на модернізацію ГТС
Євросоюз готовий надати Україні фінансову допомогу на модернізацію газотранспортної системи (ГТС), заявив єврокомісар з енергетики Гюнтер Еттінгер.
"Ми готові допомогти в капітальному ремонті газопровідної мережі України. На це потрібна сума в кілька сотень мільйонів євро", - сказав Еттінгер в інтерв'ю німецькому журналу Focus, передає ПРАЙМ.
За його словами, для виділення коштів ЄС може скористатися коштами міжнародних фінансових організацій, таких як Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР).
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