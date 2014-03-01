"Газпром" пригрозив Україні позбавленням знижки на газ та нагадав про кредит від Росії

Прострочена заборгованість України за постачання російського газу становить 1,549 млрд дол., за такого рівня боргу й оплати країна може не зберегти чинну знижку на газ, заявив РИА Новости офіційний представник "Газпрому" Сергій Купріянов.

"У нас відносини з Україною добрі, транзит іде, от лише платити за газ треба... На даний момент прострочена заборгованість становить 1 мільярд 549 мільйонів доларів. Заборгованість величезна не тільки за минулий рік, а й не погашено борг за поточні постачання", - сказав він, відзначивши, що Росія надала Україні кредит у розмірі 3 млрд дол. якраз під погашення газових боргів.

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"Мабуть, з такою оплатою за газ і виконання своїх зобов'язань Україна може не зберегти діючу нині знижку на газ. Домовленості про знижку передбачали повну і своєчасну оплату постачань", - заявив Купріянов.

«Нафтогаз України» а станом на 14 лютого виплатив російському ВАТ «Газпром» 1,28 млрд дол. боргу за поставлений минулого року газ і попросив про відтермінування в погашенні частини боргу, що залишилася, до 15 квітня. Як повідомляв 3 лютого російський холдинг, борг української сторони перед «Газпромом» за поставлений в 2013 році газ становив 2,634 млрд доларів. Таким чином, до 15 лютого «Нафтогазу» необхідно було погасити заборгованість приблизно в 1,35 млрд доларів.

У 2013 році «Нафтогаз України» одержав з Росії близько 13 млрд кубів в середньому по 400 доларів за тисячу кубометрів. У грудні минулого року Україна одержала від Росії знижку, на 2014 рік встановлена ціна в 268,5 долара. Тоді ж домовилися, що борг за 2013 рік країна погасить 25 січня.

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Але відповідно до додаткової угоди між "Нафтогазом" і "Газпромом" сторони домовилися визначати розмір знижки на перше число першого місяця кожного кварталу шляхом підписання додаткової угоди до 10 числа. У разі не підписання з будь-яких причин угоди у встановлений термін знижка перестає діяти. За умовами додаткової угоди, до ціни російського газу повинен застосовуватися коефіцієнт, який би дав змогу Україні одержувати газ з 1 січня 2014 року за ціною в 268,5 долара.