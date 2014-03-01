У Кабміні підтвердили намір змінити керівництво «Нафтогазу»

Міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Продан підтвердив інформацію про те, що керівництво НАК «Нафтогаз України» буде змінюватися.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам перед засіданням уряду.

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«Так, керівництво буде змінюватися», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, офіційний представник "Газпрому" Сергій Купріянов заявив, що на сьогоднішній день прострочена заборгованість України за поставки російського газу становить 1,549 млрд дол. При такому рівні боргу та оплати країна може не зберегти діючу знижку на газ, зазначив він.

У свою чергу, в «Нафтогазі України» раніше заявляли, що станом на 25 лютого компанія виплатила «Газпрому» 1,68 млрд дол. із загального боргу в 3,3 млрд дол., сформованого у 2013 і частково у 2014 році.