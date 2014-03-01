Нафта подорожчала на зростанні євро до долара і даних про запаси у США

Світові ціни на нафту в п'ятницю, 28 лютого, зросли на тлі підвищення курсу євро щодо долара, а також на статданих щодо запасів нафти в США, повідомляє РІА Новости.

Ціна квітневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil виросла на 0,11 долара - до 109,07 долара за барель. Вартість квітневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI збільшилася на 0,19 долара - до 102,59 долара за барель.

Читайте такожУкраїнські НПЗ збільшили переробку нафти на 56%

У п'ятницю курс долара щодо євро знизився до мінімальної позначки в поточному році. Долар дешевшає після публікації негативних статданих з економіки США.

Комерційні запаси нафти в США (виключаючи стратегічні запаси) за тиждень, що завершився 21 лютого, збільшилися на 0,1 мільйона барелів, або менш ніж на 0,1% - до 362,4 мільйона барелів. Аналітики вважали, що запаси нафти зростуть на 1,24 мільйона барелів.