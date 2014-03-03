Польща може прискорити заходи щодо зниження залежності від російського газу

Про це заявив польський прем'єр-міністр Дональд Туск за підсумками наради з видатними політиками та експертами, пише РИА Новости.

За словами Туска, ситуація навколо України "може також вплинути на активізацію робіт у тому, що стосується модернізації польської армії або прискорення дій, спрямованих на отримання енергетичної незалежності Польщі".

Варшава, яка закуповує 2/3 газу для економіки в Росії, послідовно прагне диверсифікувати поставки. Для цього на Балтійському морі будується термінал з прийому скрапленого газу, укладений довгостроковий контракт на постачання цього палива з Катаром. Паралельно розширюється мережа газопроводів, що дозволить перекачувати газ не лише в західному, а й в східному напрямку.

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