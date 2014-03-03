Нафта дорожчає на тлі подій в Україні

Світові ціни на нафту демонструють позитивну динаміку в понеділок на тлі нестабільності на Україні, свідчать дані торгів, пише "Прайм".

Ціна квітневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil до 08.45 мск зросла до закриття п'ятниці на 1,46% - до 110,66 долара за барель. Вартість березневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI зросла на 1,18% і становила 103,80 долара за барель.

Аналітики вважають, що зростаюча геополітична напруженість, пов'язана з нестабільністю на Україні, може призвести до скорочення запасів енергоресурсів, зокрема нафти.

"Ринок буде сильно нервувати, і це позначиться на зростанні цін (на нафту - ред.)", - зазначив головний стратег і директор відділу біржових продуктів Saxo Bank Оле Слот Хенсен, слова якого наводить агентство Bloomberg.

Білий дім, у свою чергу, заявив про припинення країнами G7 (Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Великобританія і США) підготовки до саміту "вісімки" в Сочі.