Україна може не зберегти знижку на газ через борг - «Газпром»

Прострочена заборгованість України за поставки російського газу становить 1,549 млрд дол., при такому рівні боргу та оплати країна може не зберегти діючу знижку на газ, заявив РІА «Новости» офіційний представник "Газпрому" Сергій Купріянов.

"У нас відносини з Україною хороші, транзит йде, от тільки платити за газ треба... На даний момент прострочена заборгованість становить 1 мільярд 549 мільйонів доларів. Заборгованість величезна не тільки за минулий рік, але й не погашений борг за поточні поставки", - сказав він, зазначивши, що Росія надала Україні кредит у розмірі 3 млрд дол. як раз під погашення газових боргів.

"Мабуть, з такою оплатою за газ та виконанням своїх зобов'язань Україна може не зберегти чинну зараз знижку на газ. Домовленості про знижку передбачали повну і своєчасну оплату поставок", - заявив Купріянов.

«Нафтогаз України» станом на 14 лютого виплатив російському ВАТ «Газпром» 1,28 млрд дол. боргу за поставлений минулого року газ і попросив про відстрочку в погашенні частини боргу, що залишилася до 15 квітня.

Як повідомляв 3 лютого російський холдинг, борг української сторони перед «Газпромом» за поставлений у 2013 році газ становив 2,634 млрд доларів. Таким чином, до 15 лютого «Нафтогазу» необхідно було погасити заборгованість приблизно 1,35 млрд доларів.

У 2013 році «Нафтогаз України» отримав з Росії близько 13 млрд кубів у середньому по 400 доларів за тисячу кубометрів. У грудні минулого року Україна отримала від Росії знижку, на 2014 рік встановлена ціна в 268,5 долара. Тоді ж домовилися, що борг за 2013 рік країна погасить 25 січня.

Однак згідно додаткової угоди між "Нафтогазом" і "Газпромом" сторони домовилися визначати розмір знижки на 1 число першого місяця кожного кварталу шляхом підписання додаткової угоди до 10 числа. У разі непідписання з будь-якої причини угоди в установлений строк знижка припиняє діяти. За умовами додаткової угоди, до ціни російського газу повинен застосовуватися коефіцієнт, який би дозволяв Україні отримувати газ з 1 січня 2014 року за ціною в 268,5 долара.