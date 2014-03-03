Акції «Газпрому» звалилися більш ніж на 11%

09:31, 03 березня 2014
Енергетика
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Обвал акцій "Газпрому" відбувається на тлі ситуації в Україні.

На фоне ситуации в Украине рухнули акции

Акції «Газпрому» в ході торгів у понеділок, 3 березня, впали більш ніж на 11% на тлі загострення ситуації в Україні.

На 10.46 мск падіння акцій «Газпрому» склало 11,64%, поточна ціна - 123 рубля, що відповідає мінімуму липня 2013 року. Падіння індексу ММВБ до цього часу склало 9,05%.

Акції «Газпрому» несуть великі втрати через загострення ситуації в Україні, оскільки компанія має бізнес в країні і постачає їй газ, передає «Газета.Ru».

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