Міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Продан запевняє, що проблем з транзитом російського газу до Європи не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу у Верховній Раді.

За словами міністра, “те, що відбувається на території Автономної Республіки Крим, не може вплинути на транзит газу до європейських країн”.

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