В газосховищах України знаходиться 9,2 млрд. кубів газу

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу міністр палива і енергетики України Юрій Продан.

За його словами, ціна 238,5 дол. за 1 тис. кубометрів діє включно до березня, а далі, судячи із заяв Росії, ця ціна може переглядатися.

Говорячи про можливості підвищення цін на газ для населення, Продан зазначив, що сьогодні поставлено завдання, щоб “Нафтогаз України” був бездефіцитним. “Це вимога МВФ. Завтра будуть представники МВФ, і, звичайно, ми будемо вести з ними дискусію щодо того, яким чином нам підійти до цього бездефіцитного балансу “Нафтогазу”, - сказав Продан.

Як повідомляв УНІАН, за словами Продана, заборгованість України за газ, поставлений російський газ становить близько 2 млрд дол.

Він також зазначив, що якщо до кінця березня українська сторона не зможе узгодити коефіцієнт зниження ціни на імпортований газ, то його вартість повернеться до позначки близько 400 дол. за тис. куб.

1 березня в «Газпромі» заявили, що Україна може не зберегти знижку на газ через борг і рівень оплати.

"У нас відносини з Україною хороші, транзит йде, от тільки платити за газ треба... На цей момент прострочена заборгованість становить 1 мільярд 549 мільйонів доларів. Заборгованість величезна не тільки за минулий рік, але й не погашений борг за поточні поставки", - сказав офіційний представник "Газпрому" Сергій Купріянов, зазначивши, що Росія надала Україні кредит у розмірі 3 млрд дол. як раз під погашення газових боргів.

"Мабуть, з такою оплатою за газ та виконанням своїх зобов'язань Україна може не зберегти чинну зараз знижку на газ. Домовленості про знижку передбачали повну і своєчасну оплату поставок", - заявив Купріянов.

«Нафтогаз України» станом на 14 лютого виплатив російському «Газпрому» 1,28 млрд дол. боргу за поставлений минулого року газ і попросив про відстрочку в погашенні частини боргу, що залишилася до 15 квітня.

Як повідомляв 3 лютого російський холдинг, борг української сторони перед «Газпромом» за поставлений у 2013 році газ становив 2,634 млрд доларів. Таким чином, до 15 лютого «Нафтогазу» необхідно було погасити заборгованість приблизно 1,35 млрд дол.

У 2013 році «Нафтогаз України» отримав з Росії близько 13 млрд кубів у середньому по 400 доларів за тисячу кубометрів. У грудні минулого року Україна отримала від Росії знижку, на 2014 рік встановлена ціна в 268,5 долара. Тоді ж домовилися, що борг за 2013 рік країна погасить 25 січня.

Однак згідно додаткової угоди між "Нафтогазом" і "Газпромом" сторони домовилися визначати розмір знижки на 1 число першого місяця кожного кварталу шляхом підписання додаткової угоди до 10 числа. У разі непідписання з будь-якої причини угоди в установлений строк знижка припиняє діяти. За умовами додаткової угоди, до ціни російського газу повинен застосовуватися коефіцієнт, який би дозволяв Україні отримувати газ з 1 січня 2014 року за ціною в 268,5 долара.