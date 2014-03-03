Яценюк: Росія не дасть Україні газову знижку на другий квартал

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк виключив можливість одержання Україною знижки на газ, що імпортується з Росії, в другому кварталі 2014 року, проте Україна знайде можливість виплатити борг за вже спожите паливо.

Про це Яценюк заявив після засідання Європейської бізнес-асоціації.

"Росія не надасть Україні знижку на наступний квартал", - сказав він.

При цьому Яценюк не виключив, що Росія опрацьовує можливість повного відключення України від поставок газу. «Напевно, вони і це питання опрацьовують», - сказав Яценюк, відповідаючи на питання, чи відключить Росія газ Україні. «Але ми зі свого боку розвернемо кран в інший бік», - сказав прем'єр.

Він відзначив, що Росія не має права порушувати вже підписані домовленості навіть за умови наявності боргу за спожите паливо. «Ми знайдемо фінансові ресурси виплатити борг. Росія має поставляти газ до України, Росія не може використовувати газ як зброю. Ми хочемо вільних і рівних відносин із Росією», - сказав глава уряду.

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Як повідомляв УНІАН, раніше в «Газпромі» відзначали, що прострочена заборгованість України за поставки російського газу становить 1,549 млрд дол., при такому рівні боргу і оплати країна може не зберегти діючу знижку на газ.