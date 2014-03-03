Україна з 1 березня подвоїла імпорт російського газу

Україна, після різкого зниження в лютому закупівель природного газу у російського монополіста - компанії «Газпром» у зв'язку із загостренням політичної кризи, з 1 березня вдвічі збільшила добові обсяги імпорту російського палива.

«1 березня ми подвоїли імпорт російського газу до 45 мільйонів кубометрів на добу, це в два рази вище, ніж на 1 березня 2013 року», - повідомили УНІАН у прес-службі оператора газотранспортної системи України компанії «Укртрансгаз».

Також в компанії відзначили, що транзит російського газу в Європу через територію України здійснюється у звичайному режимі.

Раніше «Газпром» заявив, що прострочена заборгованість України за поставки російського газу становить 1,549 млрд дол., і при такому рівні боргу та оплати країна може не зберегти діючу знижку на газ.

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Як повідомляв УНІАН, у 2013 році «Нафтогаз України» отримав з Росії близько 13 млрд кубометрів газу в середньому по 400 доларів за тисячу кубометрів. У грудні минулого року Україна отримала від Росії знижку на 2014 рік встановлена ціна в 268,5 долара. Тоді ж сторони домовилися, що борг за 2013 рік країна погасить 25 січня.

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