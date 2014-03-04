Нафта торгується різноспрямовано після зростання цін напередодні

На світових торгах у вівторок, 4 березня, ціни на нафту змінилися різноспрямовано після зростання напередодні.

Ціна квітневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil вже зросла на 0,02% - до 111,22 долара за барель. Вартість березневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI знизилася на 0,21% і склала 104,70 долара за барель, передає Bloomberg.

Нафту марки WTI торгується на рівні вище 104 доларів за барель на тлі очікування зниження запасів дистилятів у США через несприятливі умови, а також геополітичну напруженість в Україні.

Ринок очікує публікації даних по запасах "чорного золота" в США від Управління енергетичної інформації Міненерго країни в середу. Аналітики вважають, що запаси палива скоротилися.