Бензин А-95 за тиждень подорожчав до 12,15 грн

Роздрібні ціни на бензин марки А-95 в Україні з 20 по 28 лютого зросли на 7,8% - до 12,15 грн/л, ціни на дизельне пальне за зазначений період зросли на 8,8%, до 10,92 грн/л.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

За даними міністерства, найбільше паливо подорожчало в Севастополі: бензин А-95 на 15,3% - до 13,12 грн/л, дизпальне - на 15,4% - до 11,78 грн/л. У АР Крим бензин А-95 подорожчав на 13,3%, до 13,04 грн/л, дизпальне - на 19,7%, до 12,22 грн/л.

У Києві ціни на бензин А-95 зросли на 8,7% - до 12,15 грн/л, дизпальне подорожчало на 9,2%, до 10,97 грн/л.

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Як повідомляв УНІАН, на думку експертів, зростання цін на паливо в Україні викликане девальвацією гривні, оскільки велику частину нафтопродуктів країна імпортує.

Курс долара на міжбанківському валютному ринку України станом на 3 березня зріс до 10,5 грн з 8,2 грн на початку 2014 року.