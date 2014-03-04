США допоможуть Європі позбавитися російської газової залежності

Постачання скрапленого природного газу (СПГ) зі США допоможуть деяким країнам Західної Європи менше залежати від російського палива, але американський експорт може виявитися занадто дорогим для Центральної Європи через додаткові транспортні витрати, вважають галузеві аналітики.

У міру поглиблення кризи в Україні зростають побоювання перебоїв у постачаннях російського газу в Європу, значна частина якого проходить українськими трубопроводами. Водночас США, що стали в останні роки світовим лідером у видобутку газу за рахунок розробки сланців, могли б стати для Європи альтернативним джерелом енергоносіїв, повідомляє Reuters.

"Російські нафтові компанії та російська держава будуть розглядати експорт енергоносіїв зі США як основного конкурента на одному з цільових ринків - у Європі", - сказав колишній високопоставлений чиновник міністерства енергетики США Джо Макмонігл.

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Зовнішньополітичні кола США розраховують на те, що президент Барак Обама зможе використовувати експорт палива для зменшення російського впливу в Європі.

"Перетворення в американській енергетиці, що відбуваються останніми роками, дають нам можливості, яких не було кілька років тому. Ми повинні подумати, як використовувати ці можливості", - сказав глава аналітичного агентства Рада з міжнародних відносин Річард Хасс.

Із 2011 року міністерство енергетики видало шість попередніх дозволів на експорт СПГ в країни, з якими США не уклали договори про вільну торгівлю. Це дозволить продавати близько 8,5 мільярда кубічних футів на добу порівняно з 6 мільярдами, які Росія щодоби відправляє в Європу українськими газопроводами. Однак невідомо, яка частка американського газу дістанеться Європі, бо основну частину передбачуваних обсягів готова купувати Азія.

Конфлікт в Україні зробив знову актуальними законопроекти, представлені в Сенаті та Палаті представників на початку 2013 року, які змусили б міністерство енергетики прискорити процедуру видачі дозволів на експорт СПГ в Японію і країни НАТО і дозволили б Держдепартаменту втрутитися, якщо б уряд визнав, що видача таких дозволів відповідає національним інтересам.

"Ця криза також показує, що США повинні допомогти Східній Європі знайти альтернативні джерела природного газу", - йдеться в заяві одного з прихильників законопроекту, члена Палати представників від штату Огайо Тіма Райана.

Але, на думку експертів, такі країни, як Болгарія, Угорщина і Греція, найближчим часом збережуть залежність від російського газу.

"Недостатньо просто доставити туди газ, він повинен бути по кишені урядам", - зазначила експерт з енергетичної безпеки Бренду Шаффер, порадивши цим країнам збільшити ємність газосховищ.

"Я вважаю, що газосховища важливіші за диверсифікацію", - сказала Шаффер.