«Газпром» з квітня скасовує пільги на постачання газу Україні

Російський газовий гігант «Газпром» з квітня 2014 року скасовує пільги на поставки газу Україні.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це повідомив голова компанії Олексій Міллер на зустрічі з прем'єр-міністром Росії Дмитром Медведєв.

«Газпром» ухвалив рішення не продовжувати дію знижки з початку наступного місяця», - сказав Міллер.

Він заявив, що українські партнери не виконують домовленості, які були досягнуті під час підписання доповнення до контракту про надання знижки.

Міллер повідомив, що Україна поінформувала «Газпром», що не може повністю сплатити лютневі поставки російського газу.

«Вчора українські партнери поінформували, що вони не зможуть сплатити в повному обсязі поставки газу за лютий», - сказав Міллер.

За його словами, січневі поставки також сплачені не в повному обсязі. Крім того, Україна не погасила накопичену заборгованість за торішні поставки. Керівник «Газпрому» повідомив, що Україна погасила 1,3 млрд дол. заборгованості за російський газ. Прострочена заборгованість України за поставки російського газу становить 1,549 млрд дол.

З такою пропозицією Медведєв погодився.

«Ті рішення, які ви приймаєте щодо скасування пільгових форм постачання, в цих умовах вони виглядають абсолютно правомірно», - сказав глава російського уряду.

Медведєв наголосив, що «Газпром» повинен добиватися повного погашення боргу за газ з боку української держкомпанії «Нафтогаз України».

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